2019-03-06T09:01:21+03:00
Происшествия

В Уфе 6-летний мальчик полез за мячом и застрял в металлических конструкциях

Ребенка пришлось вызволять спасателям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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6-летний уфимец угодил в западню, пытаясь найти футбольный мяч.

Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, мальчик играл с приятелями в футбол возле дома №146 по улице Вологодской. После сильного удара одного из ребят, мяч улетел в кучу бесхозных металлических переходов. Маленький футболист залез туда и застрял.

Около семи вечера о случившемся сообщили по номеру 112. Прибывшим спасателям понадобился специальный инструмент и 15 минут на вызволение спортсмена. Они расчистили к нему путь с двух сторон и освободили из плена.

Травм у ребенка не нашли, так что его сразу передали семье.

Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU

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