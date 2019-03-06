В Уфе 6-летний мальчик полез за мячом и застрял в металлических конструкциях
6-летний уфимец угодил в западню, пытаясь найти футбольный мяч.
Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, мальчик играл с приятелями в футбол возле дома №146 по улице Вологодской. После сильного удара одного из ребят, мяч улетел в кучу бесхозных металлических переходов. Маленький футболист залез туда и застрял.
Около семи вечера о случившемся сообщили по номеру 112. Прибывшим спасателям понадобился специальный инструмент и 15 минут на вызволение спортсмена. Они расчистили к нему путь с двух сторон и освободили из плена.
Травм у ребенка не нашли, так что его сразу передали семье.
Фото: УГЗ Уфы
Фото: УГЗ Уфы
ИСТОЧНИК KP.RU