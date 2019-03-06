Стало известно, какие дороги в Башкирии отремонтируют в этом году
Всего в планах ремонт 242 километров полотна
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Госкомтранс республики представил список дорог региона, которые отремонтируют в 2019 году. Обновиться планируется 242 километра полотна.
Судя по перечню, в каждом районе Башкирии под ремонт подпадут минимум три дороги. В Уфимском районе, к примеру, власти намерены привести в порядок участки дорог Уфа-Дмитриевка, Уфа-Чишмы и 8 Марта-Алексеевка, а также подъезд к Зубово.
Ознакомиться со списком дорог, подлежащих ремонту, можно на сайте госкомитета по транспорту Башкирии в разделе "Действующие документы".
ИСТОЧНИК KP.RU