Стало известно, какие дороги в Башкирии отремонтируют в этом году

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-06T11:16:11+03:00

Всего в планах ремонт 242 километров полотна

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Госкомтранс республики представил список дорог региона, которые отремонтируют в 2019 году. Обновиться планируется 242 километра полотна.

Судя по перечню, в каждом районе Башкирии под ремонт подпадут минимум три дороги. В Уфимском районе, к примеру, власти намерены привести в порядок участки дорог Уфа-Дмитриевка, Уфа-Чишмы и 8 Марта-Алексеевка, а также подъезд к Зубово.

Ознакомиться со списком дорог, подлежащих ремонту, можно на сайте госкомитета по транспорту Башкирии в разделе "Действующие документы".

ИСТОЧНИК KP.RU