2019-03-06T08:03:30+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в массовом ДТП на въезде в Уфу

На трассе столкнулись сразу четыре машины
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Накануне днем на дороге Уфа-Оренбург случилась массовая авария: столкнулись попутные Тойота Ленд Крузер, Лада-217020, Ауди и ИЖ-27175. Машины двигались со стороны Демы в направлении улицы Заки Валиди.

В ГИБДД Башкирии рассказали о троих пострадавших. За медицинской помощью обратились 23-летний водитель «Лада», 37-летняя пассажирка «Иж» и 39-летняя женщина из «Ауди».

Все машины получили механические повреждения, особенно досталось «Ладе».

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливает полиция.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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