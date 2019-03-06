Три человека пострадали в массовом ДТП на въезде в Уфу
На трассе столкнулись сразу четыре машины
Фото: ГИБДД Башкирии
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Накануне днем на дороге Уфа-Оренбург случилась массовая авария: столкнулись попутные Тойота Ленд Крузер, Лада-217020, Ауди и ИЖ-27175. Машины двигались со стороны Демы в направлении улицы Заки Валиди.
В ГИБДД Башкирии рассказали о троих пострадавших. За медицинской помощью обратились 23-летний водитель «Лада», 37-летняя пассажирка «Иж» и 39-летняя женщина из «Ауди».
Все машины получили механические повреждения, особенно досталось «Ладе».
Обстоятельства дорожного инцидента устанавливает полиция.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU