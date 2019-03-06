В Башкирии задержали злоумышленника, укравшего необычный кошелек

СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-06T07:34:19+03:00

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Необычная кража произошла накануне в Мелеузе: 55-летний местный житель рассказал полицейским о том, как проявил гостеприимство по отношению к незнакомцу. Мужчины встретились у магазина – один попросил у другого сигарету. Слово за слово и вот они уже сидят дома у потерпевшего и употребляют спиртное. Вскоре незадачливый хозяин уснул, чем и воспользовался злоумышленник.

Негодяй похитил у приютившего его мужчины портмоне из крокодиловой кожи, где лежали 700 рублей. Стоимость кошелька, как можно было догадаться, в десятки раз дороже похищенных денег.

Пропажу кошелька и банковской карты мужчина обнаружил, когда на телефон стали приходить смс с отчетами о покупках в магазинах. Тогда он обратился в полицию с заявлением о краже. Полицейские оперативно разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.

Похищенный кошелек вернулся к хозяину, а полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU