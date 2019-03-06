2019-03-06T12:00:27+03:00
Общество

В Уфе прошла международная конференция TEDxForestersPark

Интеллектуальное шоу объединило сотни людей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: TEDxForestersParkФото: TEDxForestersPark
Изменить размер текста:

Урбанисты, психологи, медики и IT-шники собрались на днях в уфимском театре «Нур», чтобы обсудить свои уникальные идеи. Встреча проходила в формате всемирно известной международной конференции TEDx и привлекла около сотни слушателей.

Уфимцы узнали, что такое сны и как их расшифровать, как трансформировать города под нужды современных людей и как будет выглядеть первый орбитальный город.

- В Уфе есть спрос на образовательные мероприятия, которые направлены на расширение кругозора. Наша команда, будучи обычными горожанами, создала такой ивент, на который мы сходили бы сами, - рассказывает владелец лицензии TEDxForestersPark Алмаз Фаткуллин. - На таких площадках можно провести нетворкинг с интеллектуальным классом города. Есть возможность пообщаться и познакомиться со спикерами. Послушать идеи, приобрести что-то полезное для себя.

Создатели конференции надеются, что она станет для Уфы традиционной.

Фото: TEDxForestersPark

Фото: TEDxForestersPark

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе закрывают детсад, в котором покусали маленькую девочку
РСХБ проводит акцию «Монеты, как подарок к 8 марта»
Житель Башкирии четыре года жил с иглой в почке
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
Стало известно, какие дороги в Башкирии отремонтируют в этом году
Юрий Шевчук и «ДДТ» начали масштабный тур по Северной Америке
В Уфе две школьницы попали в больницу из-за упавшего с крыши снега
Ночью в Башкирии пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
Куда сходить в Уфе 6 марта
В Уфе 6-летний мальчик полез за мячом и застрял в металлических конструкциях
Башкирия намерена сотрудничать с итальянскими промышленниками
Три человека пострадали в массовом ДТП на въезде в Уфу
В Башкирии задержали злоумышленника, укравшего необычный кошелек
В Башкирии на благоустройство дворов потратят 1,7 млрд рублей
В ГИБДД Уфы помечтали о дне без женщин на дорогах
В Башкирии пенсионера будут судить за организацию притона
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с магнитогорским «Металлургом»
В Уфе с поличным задержали похитителей велосипедов
Жительница Башкирии заколола навязчивого ухажера ножом
В Уфе многодетным женщинам вручили медали «Материнская слава»
«Ведь из-за денег и прирезать же могут»: в Башкирии разыскивают 36-летнего Александра Касаткина
В Башкирии прекращены поиски 29-летнего таксиста Константина Гему
После вмешательства прокуратуры в Башкирии появилась бесплатная похоронная служба
В Башкирии пьяный водитель иномарки протаранил в автомобиль ДПС
"Работал ночью в такси и не вернулся": в Башкирии ищут 29-летнего Константина Гему
Как в Уфе получить третью пиццу в подарок