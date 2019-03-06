В Уфе прошла международная конференция TEDxForestersPark

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-06T12:00:27+03:00

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Урбанисты, психологи, медики и IT-шники собрались на днях в уфимском театре «Нур», чтобы обсудить свои уникальные идеи. Встреча проходила в формате всемирно известной международной конференции TEDx и привлекла около сотни слушателей.

Уфимцы узнали, что такое сны и как их расшифровать, как трансформировать города под нужды современных людей и как будет выглядеть первый орбитальный город.

- В Уфе есть спрос на образовательные мероприятия, которые направлены на расширение кругозора. Наша команда, будучи обычными горожанами, создала такой ивент, на который мы сходили бы сами, - рассказывает владелец лицензии TEDxForestersPark Алмаз Фаткуллин. - На таких площадках можно провести нетворкинг с интеллектуальным классом города. Есть возможность пообщаться и познакомиться со спикерами. Послушать идеи, приобрести что-то полезное для себя.

Создатели конференции надеются, что она станет для Уфы традиционной.

Фото: TEDxForestersPark

ИСТОЧНИК KP.RU