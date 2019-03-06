2019-03-06T07:17:41+03:00
Политика

В Башкирии на благоустройство дворов потратят 1,7 млрд рублей

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в социальных сетях врио главы Башкирии заявил о старте новой программы – «Башкирские дворики». Уже в этом году на благоустройство первых дворов-участников будет потрачено 1,7 млрд рублей, отметил Радий Хабиров.

- Как и в случае с подъездами – работа начнется с собраний с жителями, которые утвердят планы. Закончится тоже только после того, как жители подпишут акты выполненных работ. Думаю, мои коллеги уже поняли, что без общественных слушаний мы не имеем права тратить бюджетные деньги на жилищно-коммунальные нужды, - написал Хабиров.

Всего за летний сезон 2019 года будут благоустроены 480 дворов, а за следующие пять лет – 2903 двора. Глава республики рассказал и о том, что конкретно планируют сделать во дворах.

- Акцент делаем на детские площадки, резиновое покрытие, урны, скамейки, стенды, видеонаблюдение, освещение, озеленение, парковочные места, подходы к площадкам, - заявил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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