В ГИБДД Уфы помечтали о дне без женщин на дорогах
В официальной группе Отдела ГИБДД по Уфе в социальной сети Вконтакте появился довольно спорный видео ролик. Ответственный за ведение страницы сотрудник ведомства тепло и душевно поздравил всех представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем 8 марта. В добавок к посту он загрузил видео, которое вызвало неоднозначную реакцию.
- В преддверии самого замечательного весеннего праздника – мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой! – написали уфимские дорожные полицейские. В добавок, они выложили видео, озаглавленное как «День без женщин». Естественно, речь шла о дне без автоледи.
Публикация этого видео вызвала бурную и, в основном, негативную реакцию, в социальных сетях.
Необычное поздравление от Отдела ГИБДД по Уфе с 8 марта.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU