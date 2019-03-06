В ГИБДД Уфы помечтали о дне без женщин на дорогах

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-06T08:34:27+03:00

Своеобразное поздравление от дорожной полиции с наступающим 8 марта вызвало возмущение в социальных сетях

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В официальной группе Отдела ГИБДД по Уфе в социальной сети Вконтакте появился довольно спорный видео ролик. Ответственный за ведение страницы сотрудник ведомства тепло и душевно поздравил всех представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем 8 марта. В добавок к посту он загрузил видео, которое вызвало неоднозначную реакцию.

- В преддверии самого замечательного весеннего праздника – мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой! – написали уфимские дорожные полицейские. В добавок, они выложили видео, озаглавленное как «День без женщин». Естественно, речь шла о дне без автоледи.

Публикация этого видео вызвала бурную и, в основном, негативную реакцию, в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/695591" frameborder="0"></iframe> Необычное поздравление от Отдела ГИБДД по Уфе с 8 марта.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU