В Башкирии пенсионера будут судить за организацию притона

СЕГОДНЯ 06:49 2019-03-06T06:49:46+03:00

Мужчина менял время, проведенное в его доме, на алкоголь

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В ближайшее время в Туймазах перед судом предстанет 64-летний мужчина, которого обвиняют в организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба Туймазинской межрайонной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, находчивый пенсионер придумал сдавать свой дом в аренду наркозависимым людям в обмен на алкоголь. С февраля по сентябрь прошлого года в его жилище постоянно находились любители наркотического зелья. Там они изготавливали из подручных и доступных ингредиентов наркотические средства и сами же употребляли их. В один прекрасный момент их «счастье» закончилось – по адресу нагрянули сотрудники правоохранительных органов.

В ходе следствия пенсионер полностью признал свою вину. На данный момент дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU