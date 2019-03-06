«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с магнитогорским «Металлургом»

СЕГОДНЯ 06:37 2019-03-06T06:37:29+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» вышел вперед в серии до четырех матчей с магнитогорский «Металлургом» - 3-2. Теперь подопечным Николая Цулыгина достаточно одержать одну победу, чтобы пройти во второй круг розыгрыша Кубка Гагарина. Шестой матч серии состоится 7 марта на льду «Уфа-Арены».

Несмотря на эпидемию травм в составе «Салавата», уфимские хоккеисты смогли перекроить состав и добиться важной победы. Из-за повреждений на лед не вышли Антон Бурдасов и Павел Коледов. Цулыгину пришлось довольствоваться теми, кто есть, и они не подвели.

В первом периоде зрители на «Арена Металлург» голов не увидели. Во втором периоде Дмитрий Кугрышев после шикарного паса от Линуса Умарка вывел юлаевцев вперед. Однако менее чем через две минуты игроки хозяев вернули статус-кво: Мэтт Эллисон распечатал ворота Юхи Метсола.

Основного времени матча на выявление победителя не хватило и команды вышли на «четвертый» период – овертайм. Уже на второй минуте дополнительного времени Владимир Ткачев пробил Артема Загидулина и принес своей команде такую важную победу – 2:1. Серия вновь возвращается в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU