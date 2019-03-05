2019-03-05T19:00:56+03:00
Общество

В Уфе многодетным женщинам вручили медали «Материнская слава»

Почетную награду получили 45 многодетных матерей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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Сегодня, 5 марта, в преддверии женского праздника, в колонном зале Минлесхоза Башкирии прошла торжественная церемония, на которой чествовали многодетных матерей. Врио главы республики Радий Хабиров вручил 45 женщинам, воспитывающим 257 детей, медали «Материнская слава». Подобная награда вместе с денежной премией вручается женщинам, воспитывающим пять и более детей в семье. Церемония награждения проходит ежегодно с 1998 года, и за это время почетных медалей удостоились более 7,5 тысяч многодетных матерей.

- Для меня награждение мам – особенная церемония. Вы для нашей республики – золотой фонд. Не случайно именно образ матери-героини во все времена побуждал совершать невозможное. Ваш родительский подвиг вызывает уважение и является примером для других семей и других женщин, - отметил руководитель региона.

Радий Хабиров подчеркнул, что именно поддержка семьи является приоритетным направлением для руководства республики.

- Мы будем еще активнее строить детские сады, школы, поликлиники, больницы, спортивные площадки и бассейны. Это очень важный вопрос, чтобы дети могли творчески развиваться, - заявил врио главы Башкирии.

Всего в республике проживает более 45 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 155 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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