2019-03-05T18:13:09+03:00
Общество

«Ведь из-за денег и прирезать же могут»: в Башкирии разыскивают 36-летнего Александра Касаткина

Мужчина отправился в кафе, имея при себе крупную сумму денег, и пропал
Яна БАЗЕКИНА
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Родители обошли весь город в поисках Александра, но никто его не видел, а телефон остается выключеннымРодители обошли весь город в поисках Александра, но никто его не видел, а телефон остается выключенным
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В Башкирии родные и близкие разыскивают 36-летнего уроженца Бирска Александра Касаткина. Мужчина приехал из Оренбургской области, где проходил службу, в Бирск, чтобы навестить родителей. Вечером 1 марта Александр отправился на встречу с друзьями в местное кафе «Охота», но так и не появился там, а телефон вскоре оказался выключенным.

- Саша у нас майор, командир разведроты, никогда и капли в рот не берет, - рассказывает отец Касаткина. – Я уже обошел весь город, всех его друзей опросил, но никто его не видел. Мы все очень переживаем, что с ним могло что-то случиться. У сына была при себе крупная сумма денег. Вдруг кто-то прознал про это и решил с ним расправиться? Саша у меня сильный, одним пальцем может отпор дать, так ведь из-за денег и прирезать же могут…

Сейчас родные Александра Касаткина написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам. В Оренбургской области Александра с волнением ждут жена и трехлетняя дочка.

Приметы: рост 175 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: куртка темно-синего цвета без капюшона, с оранжевыми полосками на рукавах, светло-синие джинсы, бейсболка.

Если вам что-то известно о местонахождении Александра, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по номеру 8(927)312-99-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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