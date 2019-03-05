2019-03-05T17:57:15+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 29-летнего таксиста Константина Гему

Где пропадал мужчина, родственники предпочли не разглашать
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ориентировка из соцсетейФото: ориентировка из соцсетей
Изменить размер текста:

В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Константина Гему. Мужчина подрабатывал таксистом и в ночь на 5 марта подвозил клиентов до магазина в Иглино, а потом неожиданно перестал выходить на связь. Супруга несколько раз звонила Константину, но вместо него трубку брали совершенно незнакомые люди, которые угрожали им, а потом и вовсе перестали отвечать на звонки. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

К счастью, все обошлось, и Константин живым и невредимым вернулся домой. Что именно произошло с мужчиной, и что за незнакомцы отвечали с его телефона – родные предпочли оставить в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Башкирии заколола навязчивого ухажера ножом
В Уфе многодетным женщинам вручили медали «Материнская слава»
«Ведь из-за денег и прирезать же могут»: в Башкирии разыскивают 36-летнего Александра Касаткина
После вмешательства прокуратуры в Башкирии появилась бесплатная похоронная служба
В Башкирии пьяный водитель иномарки протаранил в автомобиль ДПС
"Работал ночью в такси и не вернулся": в Башкирии ищут 29-летнего Константина Гему
Как в Уфе получить третью пиццу в подарок
В мэрии Уфы опровергли информацию об обрушении козырька магазина при уборке снега
В Уфе снег с крыши рухнул на мужчину и автомобиль
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега
Президентом Торгово-промышленной палаты Башкирии стал Тимур Хакимов
В Уфе не хватает 1847 дворников
В Башкирии детские площадки оборудуют мягким покрытием
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Уфе автомобиль разорвало на две части при столкновении со столбом: погиб 33-летний пассажир
Ульфат Мустафин обязал уфимских чиновников заняться очисткой тротуаров от снега
В Башкирии в лобовом ДТП погиб один человек, еще трое пострадали
27-летний житель Башкирии попал под поезд в Екатеринбурге
Замминистра культуры Башкирии начал работать в мэрии Уфы
Умерла пенсионерка из Башкирии, которой сделали шину из старой швабры
Бывшего директора уфимского УАЗ обвиняют в продаже имущества предприятия
Башстат рассказал, в чем женщины республики превосходят мужчин
Под Уфой «Сузуки Витара» въехала в стоявшую «Газель»
В Уфе под тяжестью снега прогнулась крыша памятника истории и архитектуры
«Наш багаж просто выкинули»: уфимцы возмущены поведением грузчиков в аэропорту
Глава минздрава Башкирии попросил помощи у жителей республики
Уволенный уфимец поджег автомобиль своего начальника