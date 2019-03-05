В Башкирии прекращены поиски 29-летнего таксиста Константина Гему

СЕГОДНЯ 17:57 2019-03-05T17:57:15+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Константина Гему. Мужчина подрабатывал таксистом и в ночь на 5 марта подвозил клиентов до магазина в Иглино, а потом неожиданно перестал выходить на связь. Супруга несколько раз звонила Константину, но вместо него трубку брали совершенно незнакомые люди, которые угрожали им, а потом и вовсе перестали отвечать на звонки. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

К счастью, все обошлось, и Константин живым и невредимым вернулся домой. Что именно произошло с мужчиной, и что за незнакомцы отвечали с его телефона – родные предпочли оставить в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU