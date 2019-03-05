2019-03-05T15:22:19+03:00
Общество

"Работал ночью в такси и не вернулся": в Башкирии ищут 29-летнего Константина Гему

Жена пропавшего бьет тревогу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Жителей Башкирии просят помочь в поисках 29-летнего Константина Гему. В ночь на 5 марта мужчина работал в такси «Удача» Иглино, но после смены домой так и не вернулся. В ориентировке говорится, что по телефону Констатина первоначально отвечали неизвестные, угрожали близким мужчины. После телефон стал недоступен. Жена Константина обратилась в полицию.

Волонтеры, занимающиеся поиском пропавших, сообщили, что мужчина был на своем автомобиле «Шевроле Ланос» серебристого цвета с номерами О682ОЕ.

По некоторой информации, пропавший может находиться в Уфе.

Приметы Константина: рост 165-170 см, на шее татуировка со штрих-кодом (на фото).

Был одет в серые спортивные брюки, черную трикотажную кофту и черную болоньевую жилетку.

Если вы заметите автомобиль Константина или встретите его самого, свяжитесь с координатором поисков по номеру: 8 (917) 383-56-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После вмешательства прокуратуры в Башкирии появилась бесплатная похоронная служба
В Башкирии пьяный водитель иномарки протаранил в автомобиль ДПС
Как в Уфе получить третью пиццу в подарок
В мэрии Уфы опровергли информацию об обрушении козырька магазина при уборке снега
В Уфе снег с крыши рухнул на мужчину и автомобиль
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега
Президентом Торгово-промышленной палаты Башкирии стал Тимур Хакимов
В Уфе не хватает 1847 дворников
В Башкирии детские площадки оборудуют мягким покрытием
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Уфе автомобиль разорвало на две части при столкновении со столбом: погиб 33-летний пассажир
Ульфат Мустафин обязал уфимских чиновников заняться очисткой тротуаров от снега
В Башкирии в лобовом ДТП погиб один человек, еще трое пострадали
27-летний житель Башкирии попал под поезд в Екатеринбурге
Замминистра культуры Башкирии начал работать в мэрии Уфы
Умерла пенсионерка из Башкирии, которой сделали шину из старой швабры
Бывшего директора уфимского УАЗ обвиняют в продаже имущества предприятия
Башстат рассказал, в чем женщины республики превосходят мужчин
Под Уфой «Сузуки Витара» въехала в стоявшую «Газель»
В Уфе под тяжестью снега прогнулась крыша памятника истории и архитектуры
«Наш багаж просто выкинули»: уфимцы возмущены поведением грузчиков в аэропорту
Глава минздрава Башкирии попросил помощи у жителей республики
Уволенный уфимец поджег автомобиль своего начальника