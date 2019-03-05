"Работал ночью в такси и не вернулся": в Башкирии ищут 29-летнего Константина Гему

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-05T15:22:19+03:00

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Жителей Башкирии просят помочь в поисках 29-летнего Константина Гему. В ночь на 5 марта мужчина работал в такси «Удача» Иглино, но после смены домой так и не вернулся. В ориентировке говорится, что по телефону Констатина первоначально отвечали неизвестные, угрожали близким мужчины. После телефон стал недоступен. Жена Константина обратилась в полицию.

Волонтеры, занимающиеся поиском пропавших, сообщили, что мужчина был на своем автомобиле «Шевроле Ланос» серебристого цвета с номерами О682ОЕ.

По некоторой информации, пропавший может находиться в Уфе.

Приметы Константина: рост 165-170 см, на шее татуировка со штрих-кодом (на фото).

Был одет в серые спортивные брюки, черную трикотажную кофту и черную болоньевую жилетку.

Если вы заметите автомобиль Константина или встретите его самого, свяжитесь с координатором поисков по номеру: 8 (917) 383-56-87.

ИСТОЧНИК KP.RU