Жительница Башкирии заколола навязчивого ухажера ножом

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-05T19:58:39+03:00

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Вчера, 4 марта, в полицию поступил звонок от жителя Учалинского района. Мужчина рассказал, что на улице одного из сел обнаружен труп с ножевым ранением. Прибывшие на место оперативники установили, что тело волокли по земле. Пройдя по следу, они вышли к дому 38-летней женщины.

Как оказалось, днем ранее она и 37-летний убитый распивали вместе алкоголь. Мужчина стал заигрывать с ней, но хозяйка дома была не настроена на флирт. Она схватила нож и ударила ухажера в грудь. Рана стала смертельной.

Испугавшись содеянного, женщина убежала к матери, но спустя день вернулась и вытащила тело убитого на улицу, где его и нашли.

- В настоящее время женщина задержана, с ней проводятся следственные действия, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Возбуждено дело по статье «убийство», следователи намерены добиваться заключения подозреваемой под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU