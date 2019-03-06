2019-03-06T06:30:17+03:00
Происшествия

В Уфе с поличным задержали похитителей велосипедов

Мужчины хотели продать добычу на местном рынке
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Недавно в отделе полиции №8 Уфы раздался звонок. Жительница Сипайлово рассказала, что двое подозрительных мужчин вынесли из подъезда дома велосипеды. Полицейские направились на место происшествия, и близ одного из рынков увидели описанную женщиной парочку.

Оказалось, что 23-летний и 27-летний мужчины явились сюда, чтобы продать украденные велосипеды. При этом один из задержанных уже был в розыске за кражу телефона.

В пресс-службе УМВД по Уфе уточнили, что обоим воришкам теперь грозят сроки до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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