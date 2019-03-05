В Башкирии пьяный водитель иномарки протаранил в автомобиль ДПС

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-05T16:00:29+03:00

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Нетрезвый водитель накануне вечером, 4 марта, спровоцировал ДТП на трассе Дюртюли – Груздевка.

25-летний парень гнал на автомобиле «Хендай Соната» по встречной полосе. В какой-то момент перед ним появился автомобиль с сотрудниками ОГИБДД по Дюртюлинскому району. Уйти от столкновения водители не смогли. Как сообщает агентство «Башинформ», в результате аварии пострадали двое патрульных. Их доставили в больницу с травмой головы и переломом.

Обстоятельства инцидента устанавливает полиция. После проверки будет решено, понесет ли виновник аварии наказание и каким оно будет.

ИСТОЧНИК KP.RU