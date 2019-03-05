2019-03-05T13:03:30+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега

Спасатели предупреждают о плохой видимости на трассах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В ближайшие сутки погода на территории Башкирии ухудшится. Как сообщают метеорологи, с 20:00 5 марта до 20:00 6 марта в регионе будет облачно. Ночью и днем ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельных районах возможна метель.

Сложности создаст и сильный ветер. По прогнозам его порывы могут достигать 23 м/с. С учетом снега видимость на дорогах будет 500 метров и меньше.

- Температура воздуха ночью -2,-7°, днем -2,+3°, - пояснили в МЧС по Башкирии.

Спасатели советуют обходить стороной конструкции, на которые может налипнуть снег. Какие-то из них могут рухнуть под его тяжестью, с других он может обрушиться из-за сильного ветра. Автолюбителям рекомендуют тщательно подбирать место парковки для «ласточки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В мэрии Уфы опровергли информацию об обрушении козырька магазина при уборке снега
В Уфе снег с крыши рухнул на мужчину и автомобиль
Президентом Торгово-промышленной палаты Башкирии стал Тимур Хакимов
В Уфе не хватает 1847 дворников
В Башкирии детские площадки оборудуют мягким покрытием
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Уфе автомобиль разорвало на две части при столкновении со столбом: погиб 33-летний пассажир
Ульфат Мустафин обязал уфимских чиновников заняться очисткой тротуаров от снега
В Башкирии в лобовом ДТП погиб один человек, еще трое пострадали
27-летний житель Башкирии попал под поезд в Екатеринбурге
Замминистра культуры Башкирии начал работать в мэрии Уфы
Умерла пенсионерка из Башкирии, которой сделали шину из старой швабры
Бывшего директора уфимского УАЗ обвиняют в продаже имущества предприятия
Башстат рассказал, в чем женщины республики превосходят мужчин
Под Уфой «Сузуки Витара» въехала в стоявшую «Газель»
В Уфе под тяжестью снега прогнулась крыша памятника истории и архитектуры
«Наш багаж просто выкинули»: уфимцы возмущены поведением грузчиков в аэропорту
Глава минздрава Башкирии попросил помощи у жителей республики
Уволенный уфимец поджег автомобиль своего начальника