В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-05T13:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие сутки погода на территории Башкирии ухудшится. Как сообщают метеорологи, с 20:00 5 марта до 20:00 6 марта в регионе будет облачно. Ночью и днем ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельных районах возможна метель.

Сложности создаст и сильный ветер. По прогнозам его порывы могут достигать 23 м/с. С учетом снега видимость на дорогах будет 500 метров и меньше.

- Температура воздуха ночью -2,-7°, днем -2,+3°, - пояснили в МЧС по Башкирии.

Спасатели советуют обходить стороной конструкции, на которые может налипнуть снег. Какие-то из них могут рухнуть под его тяжестью, с других он может обрушиться из-за сильного ветра. Автолюбителям рекомендуют тщательно подбирать место парковки для «ласточки».

ИСТОЧНИК KP.RU