В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега
В ближайшие сутки погода на территории Башкирии ухудшится. Как сообщают метеорологи, с 20:00 5 марта до 20:00 6 марта в регионе будет облачно. Ночью и днем ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельных районах возможна метель.
Сложности создаст и сильный ветер. По прогнозам его порывы могут достигать 23 м/с. С учетом снега видимость на дорогах будет 500 метров и меньше.
- Температура воздуха ночью -2,-7°, днем -2,+3°, - пояснили в МЧС по Башкирии.
Спасатели советуют обходить стороной конструкции, на которые может налипнуть снег. Какие-то из них могут рухнуть под его тяжестью, с других он может обрушиться из-за сильного ветра. Автолюбителям рекомендуют тщательно подбирать место парковки для «ласточки».
ИСТОЧНИК KP.RU