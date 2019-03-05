2019-03-05T16:55:52+03:00
Общество

После вмешательства прокуратуры в Башкирии появилась бесплатная похоронная служба

Районная администрация «забыла» ее учредить
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИН
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В Ермекеевском районе долгое время не было муниципальной похоронной службы, которая бы бесплатно оказывала услуги близким погибших. Создать ее должна была местная администрация, но по какой-то причине чиновники проигнорировали этот момент.

Прокуратура сочла отсутствие службы ритуальных услуг нарушением и обратилась в суд.

- После прокурорского вмешательства администрация наделила соответствующими полномочиями муниципальное предприятие и приобрела специализированный автомобиль, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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