В мэрии Уфы опровергли информацию об обрушении козырька магазина при уборке снега
Накануне в социальных сетях обсуждался видеоролик, в котором коммунальщики неудачно сбивают снег с крыши пятиэтажки. В кадре – улица 50-летия Октября и подъемник с рабочими. Они убирают снег, но в какой-то момент наледь неудачно откалывается и летит вниз, сбивая по пути козырек супермаркета и вывеску.
Этот ролик привлек внимание уфимских властей. Заместитель директора УЖХ Советского района Фагим Салимьянов выехал на место инцидента, чтобы убедиться в случившемся своими глаза.
Как сообщили в администрации города, представитель УЖХ осмотрел улицы 50-летия Октября и Пархоменко, где расположен магазин, но никаких следов инцидента не обнаружил.
- По данным адресам обрушения козырька или витрины магазина не выявлено, - говорится в сообщении мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU