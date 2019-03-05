2019-03-05T14:41:44+03:00
Происшествия

В мэрии Уфы опровергли информацию об обрушении козырька магазина при уборке снега

Власти осмотрели место предполагаемого инцидента и ничего не нашли
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: группа "Советский район Уфа"Фото: группа "Советский район Уфа"
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Накануне в социальных сетях обсуждался видеоролик, в котором коммунальщики неудачно сбивают снег с крыши пятиэтажки. В кадре – улица 50-летия Октября и подъемник с рабочими. Они убирают снег, но в какой-то момент наледь неудачно откалывается и летит вниз, сбивая по пути козырек супермаркета и вывеску.

Этот ролик привлек внимание уфимских властей. Заместитель директора УЖХ Советского района Фагим Салимьянов выехал на место инцидента, чтобы убедиться в случившемся своими глаза.

Как сообщили в администрации города, представитель УЖХ осмотрел улицы 50-летия Октября и Пархоменко, где расположен магазин, но никаких следов инцидента не обнаружил.

- По данным адресам обрушения козырька или витрины магазина не выявлено, - говорится в сообщении мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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