В Уфе снег с крыши рухнул на мужчину и автомобиль
Оба случая зафиксировали в Советском районе города
Фото: УГЗ Уфы
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С приходом весны снег с крыш стал падать активнее, подвергая риску людей и машины. Так, сегодня в Советском районе Уфы снежные глыбы травмировали мужчину и повредили автомобиль.
Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты города, 31-летний уфимец попал под сугроб, сошедший с оконного отлива. Мужчине пришлось проехать в больницу для осмотра.
Во втором случае наледь сорвалась с козырька балкона девятиэтажки. На ее пути оказалась припаркована «Школа Октавиа». Автомобиль получил повреждения.
Фото: УГЗ Уфы
ИСТОЧНИК KP.RU