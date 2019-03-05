2019-03-05T13:54:33+03:00
Происшествия

В Уфе снег с крыши рухнул на мужчину и автомобиль

Оба случая зафиксировали в Советском районе города
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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С приходом весны снег с крыш стал падать активнее, подвергая риску людей и машины. Так, сегодня в Советском районе Уфы снежные глыбы травмировали мужчину и повредили автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты города, 31-летний уфимец попал под сугроб, сошедший с оконного отлива. Мужчине пришлось проехать в больницу для осмотра.

Во втором случае наледь сорвалась с козырька балкона девятиэтажки. На ее пути оказалась припаркована «Школа Октавиа». Автомобиль получил повреждения.

Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU

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