СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-05T12:26:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Новым президентом Торгово-промышленной палаты Башкирии стал Тимур Хакимов, который с декабря 2018 года возглавлял союз в качестве исполняющего обязанности президента. Такое решение было принято на внеочередной конференции, где присутствовал руководитель региона Радий Хабиров. Он отметил, что очень важно вести активную работу с деловым сообществом республики, способствуя привлечению инвестиций.

– Республике нужны инвестиции – крупные, серьёзные для достижения таких же крупных целей. Нужны доходы бюджета, нужна стабильность, достойный уровень жизни в наших городах и сёлах. Мы хотим, чтобы бизнес чувствовал в нашей республике себя уверенно, мог зарабатывать и дальше вкладываться в своё развитие, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы в свою очередь готовы дать землю, коммуникации, предоставить налоговые льготы, если надо – оказать прямую финансовую помощь, выделить субсидии. Одним словом – создать идеальные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU