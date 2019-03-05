В Уфе не хватает 1847 дворников
В Уфе совершенно не хватает дворников: из 2700 положенных работает всего 853 коммунальщика, еще 1847 мест в штате вакантно. Такие цифры привел директор МБУ «Управление жилищного хозяйства» Раиль Мирхайдаров во время своего выступления на оперативном совещании в городской администрации. Интересно, что в управлении нашли выход из положения: в качестве дворников привлекаются слесари-сантехники, плотники, уборщики и другие специалисты. Вот только зарплату все они получают по своей основной ставке, а в качестве награды за свой тяжелый труд получают лишь небольшую премию по праздникам.
Профессия дворника – не только очень тяжелая физически, но и ответственная. Сейчас, когда наступает мартовское потепление, особенно важно очищать снег и наледь с крыш и кровель домов. Только за последнюю неделю в Уфе зафиксировано два случая схождения снега на людей и четыре – на припаркованные автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU