В Башкирии детские площадки оборудуют мягким покрытием

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-05T10:59:46+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров на очередном оперативном совещании в правительстве республики поручил оборудовать все детские площадки специальным мягким покрытием. Такое заявление руководитель региона сделал, прослушав выступление и.о. министра ЖКХ Михаила Киреева о ходе капитального ремонта дворовых территорий. Киреев сообщил, что при благоустройстве дворов допускается множество ошибок: отсутствие парковочных «карманов», высокие заборы вокруг детских площадок, отсутствие навесов над тренажерами, а также желание «закатать весь двор в асфальт».

Радий Хабиров, выслушав доклад, поручил позаботиться о том, чтобы на всех детских площадках в республике было положено мягкое покрытие, чтобы дети не травмировались во время подвижных игр. При этом руководитель региона отметил, что покрытие не должно закупаться за пределами республики. В Башкирии должны быть созданы собственные производственные базы, нужно привлекать бизнесменов, тем более, что суммы на это заложены достаточные.

ИСТОЧНИК KP.RU