2019-03-05T10:25:40+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина

Обстоятельства происшествия выясняют следователи
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Вчера, 4 марта, в Калининском районе Уфы случился пожар, унесший жизнь человека. Как рассказал заместитель генерального директора МБУ «Управление жилищным хозяйством города» Рафаэль Ахметов, вспыхнул бревенчатый частный дом на улице Приозерной. Пламя удалось полностью потушить за 33 минуты, а разбирая завалы, спасатели обнаружили обгоревшие останки мужчины, который снимал дом. По предварительным данным, погибший нигде не работал и вел асоциальный образ жизни.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи и дознаватели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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