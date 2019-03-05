2019-03-05T09:17:56+03:00
Происшествия

В Уфе автомобиль разорвало на две части при столкновении со столбом: погиб 33-летний пассажир

Виновник ДТП, не включивший фары, отправится под суд
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Уфимская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

ДТП произошло в июне прошлого года: молодой человек за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» и с двумя пассажирами в салоне ехал ночью по улице Гвардейской с выключенными фарами. Заметив впереди едущую машину Росгвардии, уфимец решил ее обогнать, но не справился с управлением и врезался в нее. От удара ВАЗ откинуло на обочину, где он влетел в электроопору. Автомобиль разорвало на две части, а 33-летний пассажир от полученных травм погиб на месте.

- Уфимец свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено в Калининский суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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