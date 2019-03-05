Ульфат Мустафин обязал уфимских чиновников заняться очисткой тротуаров от снега

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-05T08:41:05+03:00

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Сегодня, 5 марта, в администрации Уфы состоялось очередное оперативное собрание, на котором обсуждались вопросы комплексной очистки дорог и тротуаров. И хотя коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, во дворах машинам трудно проехать из-за огромного количества снега. Глава администрации Ульфат Мустафин подчеркнул, что именно проблема очистки тротуаров остается основной на повестке дня.

- Основная проблема – это наши тротуары. Есть такие тротуары, по которым можно ходить, только имея специальные навыки. Их очистка ведется недостаточно хорошо. Наряду с комплексной уборкой дворов и кровли поручаю разработать план очистки тротуаров, подготовить графики их комплексной уборки. Спецтехника для уборки есть, будем покупать еще, - заявил Ульфат Мустафин.

Всего на сегодняшний день на закупку коммунальной техники было выделено 12- миллионов рублей, но возможно эта сумма будет увеличиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU