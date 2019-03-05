2019-03-05T08:41:05+03:00
Общество

Ульфат Мустафин обязал уфимских чиновников заняться очисткой тротуаров от снега

Об этом глава городской администрации заявил на очередной «оперативке»
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Основной проблемой в Уфе остается недостаточно хорошая очистка тротуаров от снегаОсновной проблемой в Уфе остается недостаточно хорошая очистка тротуаров от снега
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 марта, в администрации Уфы состоялось очередное оперативное собрание, на котором обсуждались вопросы комплексной очистки дорог и тротуаров. И хотя коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, во дворах машинам трудно проехать из-за огромного количества снега. Глава администрации Ульфат Мустафин подчеркнул, что именно проблема очистки тротуаров остается основной на повестке дня.

- Основная проблема – это наши тротуары. Есть такие тротуары, по которым можно ходить, только имея специальные навыки. Их очистка ведется недостаточно хорошо. Наряду с комплексной уборкой дворов и кровли поручаю разработать план очистки тротуаров, подготовить графики их комплексной уборки. Спецтехника для уборки есть, будем покупать еще, - заявил Ульфат Мустафин.

Всего на сегодняшний день на закупку коммунальной техники было выделено 12- миллионов рублей, но возможно эта сумма будет увеличиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе не хватает 1847 дворников
В Башкирии детские площадки оборудуют мягким покрытием
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Уфе автомобиль разорвало на две части при столкновении со столбом: погиб 33-летний пассажир
В Башкирии в лобовом ДТП погиб один человек, еще трое пострадали
27-летний житель Башкирии попал под поезд в Екатеринбурге
Замминистра культуры Башкирии начал работать в мэрии Уфы
Умерла пенсионерка из Башкирии, которой сделали шину из старой швабры
Бывшего директора уфимского УАЗ обвиняют в продаже имущества предприятия
Башстат рассказал, в чем женщины республики превосходят мужчин
Под Уфой «Сузуки Витара» въехала в стоявшую «Газель»
В Уфе под тяжестью снега прогнулась крыша памятника истории и архитектуры
«Наш багаж просто выкинули»: уфимцы возмущены поведением грузчиков в аэропорту
Глава минздрава Башкирии попросил помощи у жителей республики
Уволенный уфимец поджег автомобиль своего начальника