В Башкирии в лобовом ДТП погиб один человек, еще трое пострадали

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-05T08:17:55+03:00

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Вчера днем, 4 марта, в Иглинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 1498 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Сузуки Гранд Витара». Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду искореженного металла, а водитель «Ларгуса» - 69-летний житель Челябинской области – скончался на месте происшествия. Еще три человека – 37-летний водитель иномарки, его 26-летняя пассажирка и 69-летний пассажир «Ларгуса» - получили различные травмы и были доставлены в больницу. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.

- Всего за сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано пять ДТП, в которых один человек погиб, еще восемь получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU