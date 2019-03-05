2019-03-05T08:17:55+03:00
Происшествия

В Башкирии в лобовом ДТП погиб один человек, еще трое пострадали

Столкнулись «Лада Ларгус» и «Сузуки Гранд Витара»
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
Изменить размер текста:

Вчера днем, 4 марта, в Иглинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 1498 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Сузуки Гранд Витара». Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду искореженного металла, а водитель «Ларгуса» - 69-летний житель Челябинской области – скончался на месте происшествия. Еще три человека – 37-летний водитель иномарки, его 26-летняя пассажирка и 69-летний пассажир «Ларгуса» - получили различные травмы и были доставлены в больницу. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.

- Всего за сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано пять ДТП, в которых один человек погиб, еще восемь получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе не хватает 1847 дворников
В Башкирии детские площадки оборудуют мягким покрытием
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Уфе автомобиль разорвало на две части при столкновении со столбом: погиб 33-летний пассажир
Ульфат Мустафин обязал уфимских чиновников заняться очисткой тротуаров от снега
27-летний житель Башкирии попал под поезд в Екатеринбурге
Замминистра культуры Башкирии начал работать в мэрии Уфы
Умерла пенсионерка из Башкирии, которой сделали шину из старой швабры
Бывшего директора уфимского УАЗ обвиняют в продаже имущества предприятия
Башстат рассказал, в чем женщины республики превосходят мужчин
Под Уфой «Сузуки Витара» въехала в стоявшую «Газель»
В Уфе под тяжестью снега прогнулась крыша памятника истории и архитектуры
«Наш багаж просто выкинули»: уфимцы возмущены поведением грузчиков в аэропорту
Глава минздрава Башкирии попросил помощи у жителей республики
Уволенный уфимец поджег автомобиль своего начальника