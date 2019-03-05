Замминистра культуры Башкирии начал работать в мэрии Уфы
Пост начальника управления культуры мэрии Уфы возглавил Шамиль Абдраков, ранее трудившийся в министерстве культуры.
Нового сотрудника городской администрации Ульфат Мустафин представил во время очередного оперативного совещания. На своем посту Абдраков сменил Исламетдина Мамбетова.
Мэр Уфы объяснил, что уже давно знает Шамиля Абдракова, и лично пригласил его на новую работу.
На прежнем рабочем месте 38-летний Абдраков занимал пост заместителя министра культуры. Родился в Мелеузе в 1980 году в Мелеузе. Обучался в Салаватском музыкальном училище, Уфимском училище искусств и Башкирской академии госслужбы. Работать Абдраков начал в 2004 году в администрации Мелеуза. В 2012 году возглавил Салаватский музыкальный колледж. Заместителем министра культуры стал в 2013 году.
ИСТОЧНИК KP.RU