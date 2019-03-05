Бывшего директора уфимского УАЗ обвиняют в продаже имущества предприятия

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-05T06:19:58+03:00

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Бывшего директора уфимского «Управления имущественными зданиями» обвиняют в превышении должностных полномочий и продаже вверенного имущества.

Благодаря действиям сотрудников ФСБ Башкирии, в Следкоме республики установили, что в 2017 и 2018 году женщина обязала сотрудников предприятия оплатить коммунальные счета за здания, которые уже были успешно реализованы. Общая сумма оплаты составила более 1,4 миллиона рублей.

Помимо этого, предприятие оплатило услуги охраны одного из вверенных объектов, хотя по факту этих действий не было. Ущерб от этих действий составил около 2 миллионов рублей.

А с февраля по август 2017 года бригада рабочих предприятия проводила ремонт в уже проданном помещении. Работники использовали строительные материалы и оборудования УАЗа.

Обвиняемую женщину поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU