Башстат рассказал, в чем женщины республики превосходят мужчин

СЕГОДНЯ 05:41 2019-03-05T05:41:27+03:00

Оказалось, не только в численности

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К грядущему празднику 8 Марта аналитики Башстата опубликовали интересное исследование, посвященное соотношению женщин и мужчин в республике.

По данным статистики, представительниц прекрасного пола в регионе больше, чем представителей сильного – 53% против 47%. В среднем на тысячу мужчин приходится 1132 женщины. При этом мальчиков рождается больше, но к 36 годам дамы обгоняют их по численности, а к 70 годам разрыв и вовсе увеличивается в 2,3 раза.

Исследование также показало, что работающие дамы образованнее мужчин.

- Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 35,6% (мужчины - 23,0%), среднее профессиональное образование – 49,5% (мужчины – 58,0%), - говорится в докладе.

В основном женщины работают в сфере образования, здравоохранения и соцуслуг, а также в торговле и общепите.

Основную часть студенчества тоже составляют женщины, в вузах их 54,9%, а в колледжах – 42,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU