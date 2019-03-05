Башстат рассказал, в чем женщины республики превосходят мужчин
К грядущему празднику 8 Марта аналитики Башстата опубликовали интересное исследование, посвященное соотношению женщин и мужчин в республике.
По данным статистики, представительниц прекрасного пола в регионе больше, чем представителей сильного – 53% против 47%. В среднем на тысячу мужчин приходится 1132 женщины. При этом мальчиков рождается больше, но к 36 годам дамы обгоняют их по численности, а к 70 годам разрыв и вовсе увеличивается в 2,3 раза.
Исследование также показало, что работающие дамы образованнее мужчин.
- Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 35,6% (мужчины - 23,0%), среднее профессиональное образование – 49,5% (мужчины – 58,0%), - говорится в докладе.
В основном женщины работают в сфере образования, здравоохранения и соцуслуг, а также в торговле и общепите.
Основную часть студенчества тоже составляют женщины, в вузах их 54,9%, а в колледжах – 42,9%.
ИСТОЧНИК KP.RU