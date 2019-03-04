В Уфе коммунальщики, очищая крышу от снега, снесли фасад магазина

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-04T16:32:06+03:00

Теперь им, вероятно, придется возмещать ущерб

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел на улице 50 лет Октября, близ остановки «Дом Печати».

Коммунальные службы с помощью подъемника очищали крышу пятиэтажки от слежавшегося снега. Неожиданно ледяная глыба откололась и устремилась вниз, по пути зацепив фасад супермаркета. Вывеска магазина рухнула на землю, увлекая за собой часть ошибки. Прохожие, к счастью, не пострадали.

Фиаско коммунальщиков один из уфимцев заснял на видео.

Вероятно, теперь коммунальным службам придется возместить ущерб, причиненный торговой точке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/695305" frameborder="0"></iframe> Коммунальщики обрушили глыбу льда в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU