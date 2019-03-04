2019-03-04T16:32:06+03:00
Происшествия

В Уфе коммунальщики, очищая крышу от снега, снесли фасад магазина

Теперь им, вероятно, придется возмещать ущерб
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Инцидент произошел на улице 50 лет Октября, близ остановки «Дом Печати».

Коммунальные службы с помощью подъемника очищали крышу пятиэтажки от слежавшегося снега. Неожиданно ледяная глыба откололась и устремилась вниз, по пути зацепив фасад супермаркета. Вывеска магазина рухнула на землю, увлекая за собой часть ошибки. Прохожие, к счастью, не пострадали.

Фиаско коммунальщиков один из уфимцев заснял на видео.

Вероятно, теперь коммунальным службам придется возместить ущерб, причиненный торговой точке.

Коммунальщики обрушили глыбу льда в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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