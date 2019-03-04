Житель Башкирии провалился в пластиковый канализационный люк

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-04T15:44:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Нефтекамска одной ногой провалился в пластиковый канализационный люк.

По данным портала «Ufacitynews», необычный инцидент произошел рядом с жилым домом по улице Городской, 86.

- Я открыл дверь машины, положил сумки внутрь сумки и провалился вниз! Ладно я только одной рукой встал, а так бы полностью улетел туда. Глубина там метра 3! – жалуется мужчина в соцсетях.

По всей видимости, ненадежный люк установили в целях экономии. Напомним, что по всей республики существует проблема воровства канализационных люков. Маргиналы сдают их в пункты приема металлолома. Власти населенных пунктов пытаются оперативно возвращать украденные люки, но это получается не всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU