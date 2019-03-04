2019-03-04T18:00:59+03:00
Общество

Глава минздрава Башкирии попросил помощи у жителей республики

Максим Забелин устроил голосование в соцсетях
Рустем АХУНОВ
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Максим Забелин организовал опрос в соцсетяхМаксим Забелин организовал опрос в соцсетях
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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин устроил в соцсетях голосование на тему помощи онкобольным.

- Каждый день и ночь мои мессенджеры наполняются личными жалобами и просьбами. Стараюсь на все отвечать, но не всегда получается, - начала Забелин.

Чиновник отметил, что больше всех обращений поступает по вопросам оказания помощи больным онкологическими заболеваниями. Поэтому Забелин решил устроить опрос, который разместил в соцсетях. Пользователям предлагают ответить на простой вопрос – довольны ли качеством оказания помощи онкобольным в Башкирии? Варианта два – да и нет.

- По итогам нашего общения будут сделаны выводы для исправления ситуации и поощрения достойных врачей, - добавил и.о.министра.

Проголосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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