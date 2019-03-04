Глава минздрава Башкирии попросил помощи у жителей республики
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин устроил в соцсетях голосование на тему помощи онкобольным.
- Каждый день и ночь мои мессенджеры наполняются личными жалобами и просьбами. Стараюсь на все отвечать, но не всегда получается, - начала Забелин.
Чиновник отметил, что больше всех обращений поступает по вопросам оказания помощи больным онкологическими заболеваниями. Поэтому Забелин решил устроить опрос, который разместил в соцсетях. Пользователям предлагают ответить на простой вопрос – довольны ли качеством оказания помощи онкобольным в Башкирии? Варианта два – да и нет.
- По итогам нашего общения будут сделаны выводы для исправления ситуации и поощрения достойных врачей, - добавил и.о.министра.
Проголосовать можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU