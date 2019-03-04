Житель Башкирии зарезал парня сестры и сдался полицейским

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-04T14:02:41+03:00

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43-летний житель Башкирии зарезал сожителя сестры, которого пытался научить жить жизни.

По версии Следкома Башкирии, 1 марта убийца распивал алкоголь вместе с матерью, сестрой и ее сожителем. В один момент мужчины начали ругаться – ранее судимый брат начал упрекать 41-летнего избранника семьи в том, что он постоянно бездельничает и злоупотребляет спиртным. Мужчины начали драться. Один из них схватил нож и несколько раз ударил оппонента.

После этого убийца сам позвонил медикам и в полицию. Мужчину поместили под стражу. По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU