Житель Башкирии зарезал парня сестры и сдался полицейским
Драма разыгралась на минувших выходных
Житель Башкирии признался в убийстве сожителя сестры
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43-летний житель Башкирии зарезал сожителя сестры, которого пытался научить жить жизни.
По версии Следкома Башкирии, 1 марта убийца распивал алкоголь вместе с матерью, сестрой и ее сожителем. В один момент мужчины начали ругаться – ранее судимый брат начал упрекать 41-летнего избранника семьи в том, что он постоянно бездельничает и злоупотребляет спиртным. Мужчины начали драться. Один из них схватил нож и несколько раз ударил оппонента.
После этого убийца сам позвонил медикам и в полицию. Мужчину поместили под стражу. По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU