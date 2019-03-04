На обновление «Башавтотранса» потратят 611 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-04T13:29:10+03:00

Башкирия выделит 611 миллионов рублей «Башавтотрансу» на закупку новых автобусов

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Госкомитет Башкирии по транспорту предоставил план по восстановлению государственного «Башавтотранса» из кризиса.

Согласно документу, до конца 2019 года республика выделит перевозчику порядка 611 миллионов рублей – основная часть транша придется на обновление парка автобусов. Так, в этом году предприятие получит 177 новых автобусов, 100 из которых появятся на дорогах уже в апреле.

Помимо закупки новой техники, госкомпанию ждут и другие изменения – введение единой транспортной карты, ребрендинг и разработка гибких тарифов оплаты проезда.

По плану, перевозчик сможет выйти на самоокупаемость к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU