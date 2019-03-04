Житель Башкирии с ножом отнимал у женщин шапки
Жулика поймали полицейские
В Башкирии полицейские поймали разбойника, прятавшего вещи под мостом
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В Башкирии полицейские поймали жулика, отнимавшего у женщин шапки.
По данным МВД, нападения происходили в Бижбулякском районе республики. В полицию обратились сразу несколько гражданок с похожими историями – на них нападал мужчина с ножом и требовал отдать шапки и телефон. Одну из женщин он ранил в щеку. Стражи порядка отправились на поиски злодея.
Уже через несколько часов преступника удалось задержать. В преступлениях мужчина признался, и рассказал, что награбленное он прятал как персонаж из скандинавской мифологии - под ближайшим мостом. По факту разбоя полицейские возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU