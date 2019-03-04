Житель Башкирии с ножом отнимал у женщин шапки

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-04T13:00:45+03:00

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В Башкирии полицейские поймали жулика, отнимавшего у женщин шапки.

По данным МВД, нападения происходили в Бижбулякском районе республики. В полицию обратились сразу несколько гражданок с похожими историями – на них нападал мужчина с ножом и требовал отдать шапки и телефон. Одну из женщин он ранил в щеку. Стражи порядка отправились на поиски злодея.

Уже через несколько часов преступника удалось задержать. В преступлениях мужчина признался, и рассказал, что награбленное он прятал как персонаж из скандинавской мифологии - под ближайшим мостом. По факту разбоя полицейские возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU