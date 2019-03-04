«Домой так и не вернулась»: муж пропавшей в Башкирии 27-летней Юлии Дятловой рассказал, что поиски продолжены

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-04T13:02:54+03:00

Пропавшая женщина по-прежнему не дает о себе знать

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Муж пропавшей в Ишимбае 27-летней Юлии Дятловой рассказал «КП-Уфа», что поиски его пропавшей жены продолжаются. Ранее мужчина заявил, что она «загуляла, скоро вернется домой». Однако время идет, а никакой информации о Юлии по-прежнему не появляется.

Напомним, что женщина ушла из дома 28 февраля и не вернулась. Супруг сообщил о пропаже жены в полицию, к поискам подключились местные волонтеры.

- Добровольцы прочесывают местность, полицейские взламывают ее переписки в интернете, толку пока никакого, - рассказал муж Юлии в беседе с «Комсомолкой». При этом он по-прежнему уверен, что в скором времени она даст о себе знать и ничего страшного не произошло.

Напомним, что в вечер пропажи Юлия ушла на маникюр и после этого связь с ней оборвалась.

Приметы Юлии Дятловой: рост 170 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы до плеч, карие глаза.

В день пропажи женщина была одета в черную короткую горнолыжную куртку, черные болоньевые штаны, темно-синие кроссовки. С собой была черная сумка-клатч.

Всех, кто видел Юлию Дятлову, либо обладает информацией о ее местонахождении, просьба связаться с волонтерами по телефону: 89871060601 или сообщить в полицию по номерам 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU