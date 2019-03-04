В Башкирии проверили больницу, в которой бабушке сделали шину из швабры
В Башкирии прокуратура проверила больницу, в который пожилой пациентке наложили шину из старой швабры.
Напомним, что неприятный случай произошел в середине февраля. В одну из больниц в Кушнаренковском районе доставили 82-летнюю пациентку с травмой ноги. Для того, чтобы зафиксировать ногу пенсионерки, врачи вместо медицинского оборудования использовали старую швабру.
При этом проверка, проведенная надзорным ведомством, показала, что в больнице имелись специальные медицинские шины. Почему их на наложили пожилой пациентке – неизвестно.
В адрес руководства больницы вынесли представление, с требованием не допускать подобных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU