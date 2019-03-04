2019-03-04T12:24:06+03:00
Общество

В Башкирии проверили больницу, в которой бабушке сделали шину из швабры

Дело дошло до прокуратуры
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии проверили больницу, в которой пожилой пациентке наложили шину из старой швабрыВ Башкирии проверили больницу, в которой пожилой пациентке наложили шину из старой швабры
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В Башкирии прокуратура проверила больницу, в который пожилой пациентке наложили шину из старой швабры.

Напомним, что неприятный случай произошел в середине февраля. В одну из больниц в Кушнаренковском районе доставили 82-летнюю пациентку с травмой ноги. Для того, чтобы зафиксировать ногу пенсионерки, врачи вместо медицинского оборудования использовали старую швабру.

При этом проверка, проведенная надзорным ведомством, показала, что в больнице имелись специальные медицинские шины. Почему их на наложили пожилой пациентке – неизвестно.

В адрес руководства больницы вынесли представление, с требованием не допускать подобных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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