2019-03-04T11:16:28+03:00
Происшествия

64-летнюю жительницу Башкирии подозревают в краже 113 миллионов рублей

Женщина создала несколько потребительских кооперативов
Рустем АХУНОВ
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64-летнюю жительницу Башкирии подозревают в мошенничестве на 133 миллиона рублей64-летнюю жительницу Башкирии подозревают в мошенничестве на 133 миллиона рублей
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64-летнюю женщину из Башкирии подозревают в афере на 113 миллионов рублей.

По данным прокуратуры республики, дама создала 7 потребительских кооперативов, вкладчикам которых предлагала выплаты по космическим ставкам – от 6 до 30%. Такой процент она обосновывала якобы успешной деятельностью фирмы. Офисы работали в городах Нефтекамске, Янауле, Агиделе и семи районах республики.

За 7 лет работы мошенница похитила у 222 своих вкладчиков более 113 миллионов рублей. Полученные средства она тратила на расширение бизнеса и на личные нужды. На «заработок» она приобретала иномарки и недвижимость.

По факту мошенничества и легализации преступных доходов стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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