2019-03-04T14:55:59+03:00
Общество

Пропавшего 28-летнего рязанца Илью Макаренко неожиданно заметили на трассе М-5 в Башкирии

Со слов очевидцев, мужчина шел вдоль дороги и спрашивал, как добраться до Белебея
Эльвина АПАРИНА
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Дома Илью ждет семилетняя дочьДома Илью ждет семилетняя дочь
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В Рязанской области почти три недели разыскивают 28-летнего Илью Макаренко, который вышел из дома 19 февраля в Железнодорожном районе и не вернулся. Его супруга Евгения подала заявление в полицию и обратилась к волонтерам. Женщине на днях написали в социальных сетях, что ее мужа видели на трассе в Башкирии.

- «Вконтакте» мне написал мужчина, говорит, я видел человека, похожего на вашего мужа на трассе М-5 возле Алкино. Он спросил, как доехать до Белебея. Дело в том, что в Башкирии у нас нет родственников. Также этот мужчина сказал, что Илья был не в своей одежде – на нем была черная куртка, которая ему явно большая, - рассказала «Комсомолке» Евгения Мешкова.

Дома Илью ждет дочь-первоклассница. Ранее он никогда не пропадал.

Приметы: рост 175 см., телосложение нормальное, волосы рыжие, глаза серо-зелёные.

Был одет: оранжевая куртка, синяя кепка, чёрные спортивные штаны, белые с голубым кроссовки.

Если вы видели этого человека, сообщите в полицию или волонтерам по номеру 8(800)-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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