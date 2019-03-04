Радий Хабиров: Сделайте центральную улицу, женщины наденут туфельки и будут к подружкам ходить

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-04T09:46:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Радий Хабиров предложил запустить программу «Родные улицы», в рамках которой начнется асфальтирование центральных улиц в деревнях.

По словам самого Хабирова, как минимум одна асфальтированная улица должна быть в каждой развивающейся деревне республики. Это поможет разрешить постоянные жалобы местных жителей на грязь и пыль с дорог.

- Такая улица должна быть. Неважно какой длины – 200 метров или 1,5 километра. Главное, чтобы хотя бы одна улица была приведена в нормальный вид. Когда сделаем такую улицу, женщины начнут одевать туфельки и к подружкам своим ходить, а дети будут гулять не в сапогах, - отметил Хабиров.

Ответственными за новую программу Хабиров назначил глав транспортного и экологического ведомств республики. Реализована она будет до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU