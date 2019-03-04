«Мама очень переживает, не теряет надежды его найти»: в Уфе продолжаются поиски 28-летнего Рудика Исмагилова

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-04T09:35:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт» рассказали о ходе поисков 28-летнего уфимца Рудика Исмагилова.

Напомним, что парень перестал выходить на связь с родными еще 15 февраля. Близкие Рудика обратились за помощью к полицейским и волонтерам. На минувших выходных последние выходили на поиски молодого человека. Увы, им не удалось найти никаких следов пропавшего.

- Мы осмотрели заброшенные здания и места, где он мог находиться. Результат пока отрицательный. Мама Рудика очень переживает, и не теряет надежды найти его! – объяснили волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русые, карие глаза.

Был одет: темно-синяя куртка, черные кроссовки, голубые джинсы, черная шапка.

Если вы знаете, где может находиться Рудик Исмагилов, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52 или позвоните в полицию.

Фото: ДПСО Лиза Алерт Башкортостан

ИСТОЧНИК KP.RU