Радий Хабиров рассказал, как будут ремонтировать подъезды в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-04T08:59:47+03:00

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Радий Хабиров рассказал, что все подъезды Башкирии специально приведут к «единому знаменателю» в плане ремонта.

Напомним, что этим летом в республике начнется программа по ремонту подъездов многоквартирных домов. Эта тема для многих жителей республики является насущной, поэтому в правительстве организовали серьезную подготовительную работу.

- Давайте будем делать так, что бы все разбитые подъезды республики привели к единому отремонтированному знаменателю, после этого уже будем планировать последующую работу, - обратился Хабиров к ио министра ЖКХ Башкирии Михаилу Кирееву.

Сейчас по всей республике главы муниципалитетов проводят опрос граждан, в ходе которого выясняют, какой именно ремонт необходим их подъездам, включенным в план ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU