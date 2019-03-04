2019-03-04T08:37:06+03:00
Происшествия

В правительстве Башкирии прокомментировали ЧП в уфимском аэропорту

Историей с «Боингом», у которого загорелся двигатель, заинтересовались в прокуратуре
Рустем АХУНОВ
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Прокуратура выяснит причины возгорания двигателя «Боинга», вылетевшего из УфыПрокуратура выяснит причины возгорания двигателя «Боинга», вылетевшего из УфыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов прокомментировал ситуацию с самолетом, у которого загорелся двигатель.

Напомним, что опасный инцидент произошел в минувший четверг. Из уфимского аэропорта в сторону Москвы вылетел «Боинг 737». Почти сразу после взлета у машины загорелся один из двигателей. Пилот решил не рисковать жизнями пассажиров, и развернул самолет в сторону уфимской воздушной гавани. К счастью, самолет удачно приземлился. Никто не пассажиров не пострадал. По словам Мухаметьянова, в салоне самолета находились более 100 человек.

- Поисками причин возникновения происшествия начали заниматься в прокуратуре, - прокомментировал чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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