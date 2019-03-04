В правительстве Башкирии прокомментировали ЧП в уфимском аэропорту
Глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов прокомментировал ситуацию с самолетом, у которого загорелся двигатель.
Напомним, что опасный инцидент произошел в минувший четверг. Из уфимского аэропорта в сторону Москвы вылетел «Боинг 737». Почти сразу после взлета у машины загорелся один из двигателей. Пилот решил не рисковать жизнями пассажиров, и развернул самолет в сторону уфимской воздушной гавани. К счастью, самолет удачно приземлился. Никто не пассажиров не пострадал. По словам Мухаметьянова, в салоне самолета находились более 100 человек.
- Поисками причин возникновения происшествия начали заниматься в прокуратуре, - прокомментировал чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU