В Башкирии иномарка врезалась в снегоуборочный трактор

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-04T08:06:02+03:00

На трассе в Башкирии «Mazda» влетела в трактор

Изменить размер текста: A A

В Башкирии 35-летний водитель «Mazda» на скорости врезался в снегоуборочный трактор.

По данным ГИБДД республики, столкновение произошло вечером 3 марта в Гафурийском районе, на 62 километре дороги Архангельское-Красноусольский. Известно, что за рулем японской иномарки находился 35-летний местный житель. Мужчина ехал в сторону районного центра, и в условиях снегопада не заметил трактор, который расчищал проезжую часть. После аварии иномарку выбросило в кювет. Водителя легковушки увезли в больницу.

По предварительной версии, 42-летний тракторист и водитель «Mazda» были трезвы. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU