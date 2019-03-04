В Башкирии столкнулись иномарка и «ГАЗель», пострадали двое
ДТП произошло в Уфимском районе
фото: Госкомитет по ЧС
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В минувшие выходные в Уфимском районе республики произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в госкомитете по ЧС, в темное время суток столкнулись «ГАЗель» и «Сузуки Гранд Витара». В результате столкновения пострадали два человека.
Известно, что водитель иномарки на полном ходу въехал в припаркованную на обочине «ГАЗель». Что стало причиной ДТП, предстоит узнать сотрудникам ГИБДД.
- В целях оказания помощи на место выезжали спасатели аварийно-спасательной службы госкомитета по чрезвычайным ситуациям, медики и полиция, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU