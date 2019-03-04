Уфимцы сами вышли расчищать двор от снега

СЕГОДНЯ 07:09 2019-03-04T07:09:58+03:00

Фотографии они выложили в социальные сети

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В воскресенье, 3 марта, жители дворов по проспекту Октября в Уфе сами вышли расчищать проезжую часть, не дожидаясь приезда коммунальщиков. Фотографии в социальные сети выложила Резеда Симахина.

- Вот, что творится на Проспекте 25/1, а всем плевать, что люди не то, что ездить, ходить не могут, - написала женщина.

На снимках видно, что на дороге действительно образовалась каша, что легковушка проехать точно не сможет.

Большинство горожан поддержали уфимку, а некоторые отметили, что их двор качественно убирают почти каждый день.

Отметим, что Радий Хабиров почти каждую неделю отчитывает коммунальщиков за плохо убранный снег.

ИСТОЧНИК KP.RU