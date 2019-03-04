Уфимцы сами вышли расчищать двор от снега
В воскресенье, 3 марта, жители дворов по проспекту Октября в Уфе сами вышли расчищать проезжую часть, не дожидаясь приезда коммунальщиков. Фотографии в социальные сети выложила Резеда Симахина.
- Вот, что творится на Проспекте 25/1, а всем плевать, что люди не то, что ездить, ходить не могут, - написала женщина.
На снимках видно, что на дороге действительно образовалась каша, что легковушка проехать точно не сможет.
Большинство горожан поддержали уфимку, а некоторые отметили, что их двор качественно убирают почти каждый день.
Отметим, что Радий Хабиров почти каждую неделю отчитывает коммунальщиков за плохо убранный снег.
ИСТОЧНИК KP.RU