2019-03-04T06:52:33+03:00
Общество

Житель Башкирии снял на видео идущий по сугробу караван верблюдов

Животные разгуливали в Иглинском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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На днях житель Башкирии снял на видео идущую по снегу колонну верблюдов. Видео мужчина прислал на телеканал ГТРК «Башкортостан».

На записи видно, как пять верблюдов проходят по сугробам в сторону леса, первое животное привязали к мини-трактору, который расчищал дорогу для животных. Самый крупный и, вероятно, взрослый, идет сзади. Замыкает необычную для региона колонну мужчина на лошади.

Автор видео прокомментировал, что это редкое для республики явление. Куда перегоняют млекопитающих, неизвестно. Стоит отметить, что верблюды ухоженные и упитанные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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