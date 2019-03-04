27-летний житель Башкирии с ножом напал на продавца

СЕГОДНЯ 06:40 2019-03-04T06:40:43+03:00

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2 марта в Ишимбае злоумышленник с ножом напал на продавца магазина. В полицию сообщили, что неизвестный в медицинской маске потребовал у работницы деньги. Однако мужчина не завершил задуманный противоправный поступок и скрылся.

Через некоторое время его задержали и доставили в полицию. Им оказался 27-летний житель Ишимбая. Мужчина признался в содеянном, нож у него изъяли.

Как сообщили в МВД по РБ, молодой человек таким противоправным методом попытался получить деньги на собственные нужды. После того, как мужчина убежал, женщина позвонила своему сыну, который и сообщил о произошедшем в полицию.

- По факту разбоя возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU