2019-03-03T19:23:26+03:00
Происшествия

На уфимца с крыши рухнул снег

Мужчине потребовалась медпомощь
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередной случай падения снега с крыши на прохожего был зарегистрирован в Уфе вчера, 2 марта. Инцидент произошел в Ленинском районе города.

Как сообщили в мэрии, сугроб рухнул с кровли частной дворовой постройки. Уфимец, оказавшийся в этот момент под крышей, отделался небольшой травмой. Тем не менее ему пришлось пройти обследование в одной из больниц города.

Власти напоминают, что при относительно теплой погоде, которая установилась сейчас в республике, риск схода снега повышается. Вчера в селе Красноусольский под тяжестью снежной массы упал 20-метровый козырек Дома культуры. Чудом никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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